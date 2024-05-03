1-кл ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ,в сб, ИНДИГ
1-кл ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ,в сб, ИНДИГ
Референс: ATN000812
Выключатель 1-клавишный в сборе Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете изумруд подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Изделие поставляется в комплекте с рамкой того же цвета. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 83
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Комплектация изделия изделие в сборе
Тип продукта выключатель
Серия AtlasDesign
Минимальная партия для продажи 1
Количество в одном комплекте комплект из 10 шт.
Дополнительные характеристики
Электрическая износостойкость 40000.0 циклы в соответствии с IEC 60669
Относительная влажность 60-60 %
Поверхность декоративное покрытие
Вес нетто 0.088 кг
Длина зачистки проводов 11 мм
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489702649
|16
|10.5
|4.2
|см.
|0.08
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|13606489702646
|23
|9.2
|8.9
|см.
|0.459
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|23606489702643
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|2.017
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|199.474
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 83 мм
Ширина 83 мм
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Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Дата документа: 31/05/2024
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Размер 9.99 MB
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
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