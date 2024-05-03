1-кл ВЫКЛ подсв, сх.1а, 10АХ, мех, ИНДИГ
1-кл ВЫКЛ подсв, сх.1а, 10АХ, мех, ИНДИГ
Референс: ATN000813
Механизм выключателя 1-клавишного с подсветкой Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете изумруд подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Благодаря светодиодной подсветке синего цвета изделие легко найти в темноте. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 71
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Тип продукта выключатель
Режим фиксации винты
Комплектация изделия механизм
Область применения освещение
Тип упаковки Флоупак
Дополнительные характеристики
Рабочая температура окружающей среды 5-35 °C
Относительная влажность 60-60 %
Исполнительное устройство клавиша
Электрическая износостойкость 40000.0 циклы в соответствии с IEC 60669
Тип монтажа утопленный
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489702656
|16
|10.5
|4.2
|см.
|0.065
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|13606489702653
|23
|9.2
|8.9
|см.
|0.383
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|23606489702650
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.714
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|172.229
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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