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ATN000817
ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ, сх.2, 10А, механизм, ИЗУМРУД
ATN000817
ATN000817

ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ, сх.2, 10А, механизм, ИЗУМРУД

Референс: ATN000817
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете изумруд выключателя 2-клавишного с самовозвратом подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке. Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC000029 Кнопочный, самовозвратный, карточный выключатель
Цвет изделия Изумруд
С подсветкой Нет
Ширина устройства 71
Номинальное напряжение 250
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010213151610.54.2 см. 0.077кг.
CAR
25шт.4690201021322239.28.9 см. 0.444кг.
BAG
320шт.1469020102132940.424.210.6 см. 1.957кг.
P12
41800шт.12080110.4 см. 194.117кг.
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Дата документа: 03/05/2024
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
С-ТР ТС-НВО
EAЭС RU C-RU.АТ21.В.00125_23
Формат PDF
Размер 2.87 MB
Срок действия: 24/05/2023 - 23/05/2028
EAЭС RU C-RU.АТ21.В.00125_23
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