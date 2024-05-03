ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ, сх.2, 10А, механизм, ИЗУМРУД

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете изумруд выключателя 2-клавишного с самовозвратом подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке. Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.