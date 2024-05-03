ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ, 2х сх.4, 10А, мех., ИЗУМРУД
ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ, 2х сх.4, 10А, мех., ИЗУМРУД
Референс: ATN000819
Механизм выключателя жалюзи 2-клавишного Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете изумруд подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. Теперь можно легко и удобно управлять жалюзи, создавая комфортную световую среду и приватность в помещении. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.
Спецификация
Технические характеристики
EC000044 Жалюзийный выключатель/ переключатель/ кнопка
Степень защиты (IP) IP20
С полем для надписи Нет
Номинальный ток 10
Тип включения/управления Клавиша (качели)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201021551
|16
|10.5
|4.2
|см.
|0.077
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|4690201021568
|23
|9.2
|8.9
|см.
|0.444
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|14690201021565
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.957
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|194.117
|кг.
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Тип документа
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Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
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Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
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С-ТР ТС-НВО
EAЭС RU C-RU.АТ21.В.00125_23
Формат PDF
Размер 2.87 MB
Срок действия: 24/05/2023 - 23/05/2028
EAЭС RU C-RU.АТ21.В.00125_23
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