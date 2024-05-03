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ATN000830
SO+USB РОЗЕТКА A+A, мех, ИЗУМРУД
ATN000830

SO+USB РОЗЕТКА A+A, мех, ИЗУМРУД

Референс: ATN000830
Линейка AtlasDesign

Розетка силовая Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign 16А (цвет изумруд) с заземлением и шторками с розеткой USB, с друмя разъемами типа А. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. - Шторки обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети. - Одно устройство позволяет как подключить бытовые приборы, так и зарядить мобильные устройства.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Да
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Тип продукта розетка + USB
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Тип разъема 2 USB 2.0 порта
Дополнительные характеристики
Форма отвертки Pozidriv No 1
Тип упаковки Флоупак
Конфигурация полюсов розеток без крышки 2P + E без крышки
Длина зачистки проводов 11 мм
Режим фиксации винтами и лапками
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064817179319.67.25.2 см. 0.121кг.
CAR
28шт.1360648171793823.219.58.9 см. 1.067кг.
BAG
316шт.2360648171793540.424.210.6 см. 2.318кг.
P12
41440шт.3360648171793212080110.4 см. 226.553кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 44 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Каталог
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Дата документа: 03/05/2024
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Размер 92.61 MB
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Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Розетка SO+USB(А+А) cерии AtlasDesign
Дата документа: 23/11/2023
Формат PDF
Размер 430.14 kB
Розетка SO+USB(А+А) cерии AtlasDesign
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