USB РОЗЕТКА A+С, мех, ИЗУМРУД

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете изумруд двойная USB с разъемами типа A+C - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Самая современная USB-зарядка с двумя разъемами позволяет заряжать как стандартные мобильные устройства через разъем типа А, так и новейшие устройства, в том числе ноутбуки, с разъемом типа С.