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ATN000841
РОЗЕТКА без з/к, 16А, мех, ИЗУМРУД
ATN000841

РОЗЕТКА без з/к, 16А, мех, ИЗУМРУД

Референс: ATN000841
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете изумруд розетки одинарной без заземления и без шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Серия AtlasDesign
Тип продукта розетка
Режим фиксации винт
Номинальный ток 16 A в 220...250 В Переменный ток 50 Гц
Минимальная партия для продажи 1
Дополнительные характеристики
Количество кабелей 2
Тип крышки без шторок
Электрическая износостойкость 5000 циклы
Форма отвертки Pozidriv No 1
Материал термопласт: все стороны
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Сертификация EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064897027481610.53.7 см. 0.063кг.
CAR
25шт.13606489702745239.28.9 см. 0.375кг.
BAG
320шт.2360648970274240.424.210.6 см. 1.682кг.
P12
41800шт.12080110.4 см. 169.349кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 37 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Розетки серии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 473.97 kB
Розетки серии AtlasDesign
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