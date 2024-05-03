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ATN000853
2-кл ВЫКЛ подсв, сх.5а, 10АХ, мех, ИНДИГ
ATN000853

2-кл ВЫКЛ подсв, сх.5а, 10АХ, мех, ИНДИГ

Референс: ATN000853
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете изумруд выключателя 2-клавишного c подсветкой подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Благодаря светодиодной подсветке синего цвета изделие легко найти в темноте. - Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света с одной точки. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 71
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Режим фиксации винты
Цветовой оттенок изумруд
Область применения освещение
Номинальный ток 10 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Тип продукта выключатель
Дополнительные характеристики
Относительная влажность 60-60 %
Длина зачистки проводов 11 мм
Вес нетто 0.075 кг
Рабочая температура окружающей среды 5-35 °C
Количество клавиш 2
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064897028231610.54.2 см. 0.071кг.
CAR
25шт.13606489702820239.28.9 см. 0.417кг.
BAG
320шт.2360648970282740.424.210.6 см. 1.852кг.
P12
41800шт.12080110.4 см. 184.667кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Розетки компьютерные и телефонные серии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 355.49 kB
Розетки компьютерные и телефонные серии AtlasDesign
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Совместимые продукты
ATN000802
 
ATLASDESIGN 2-постовая РАМКА, универсальная, ИЗУМРУД
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ATLASDESIGN 1-постовая РАМКА, ИЗУМРУД
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