2-кл ПЕРЕКЛ,сх.6/2, 10АХ,мех, ИЗУМРУД
2-кл ПЕРЕКЛ,сх.6/2, 10АХ,мех, ИЗУМРУД
Референс: ATN000865
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете изумруд переключателя 2-клавишного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Переключатель позволяют управлять одним источником света с двух точек. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 71
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Цветовой оттенок изумруд
Количество в одном комплекте комплект из 10 шт.
Тип упаковки Флоупак
Режим фиксации винты
Комплектация изделия механизм
Дополнительные характеристики
Относительная влажность 60-60 %
Тип монтажа утопленный
Тип покрытия матовый
Поверхность декоративное покрытие
Емкость зажимного соединения 1...2.5 мм² для Жесткий кабель(и) 1...2.5 мм² для Гибкий кабель(и)
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489702854
|16
|10.5
|4.2
|см.
|0.074
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|13606489702851
|23
|9.2
|8.9
|см.
|0.429
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|23606489702858
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.901
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|189.005
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
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Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
Дата документа: 05/03/2024
Формат PDF
Размер 620.66 kB
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