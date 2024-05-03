ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ карточный, мех, ИЗУМРУД
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ карточный, мех, ИЗУМРУД
Референс: ATN000867
Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете изумруд карточный подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Актуальная функция для отелей. Позволяет управлять энергопотреблением путем помещения и извлечения пластиковой карты в карточный выключатель.
Спецификация
Технические характеристики
EC000029 Кнопочный, самовозвратный, карточный выключатель
Цвет изделия Изумруд
С подсветкой Да
Ширина устройства 71
Номинальное напряжение 250
Основные характеристики
Режим фиксации винты
Серия AtlasDesign
Цветовой оттенок изумруд
Минимальная партия для продажи 1
Комплектация изделия механизм с крепежной рамой и центральной платой
Дополнительные характеристики
Рабочая температура окружающей среды 5-35 °C
Емкость зажимного соединения 1...2.5 мм² для Жесткий кабель(и) 1...2.5 мм² для Гибкий кабель(и)
Маркировка карточный
Тип монтажа утопленный
Тип покрытия матовый
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489702861
|17.5
|12.5
|4.2
|см.
|0.074
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|13606489702868
|23
|9.2
|8.9
|см.
|0.43
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|23606489702865
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.95
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|189.193
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
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Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
Дата документа: 05/03/2024
Формат PDF
Размер 620.66 kB
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
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