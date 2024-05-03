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ATN000871
Перекр. ПЕРЕКЛ, сх.7, 10АХ, мех, ИЗУМРУД
ATN000871

Перекр. ПЕРЕКЛ, сх.7, 10АХ, мех, ИЗУМРУД

Референс: ATN000871
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете изумруд переключателя 1-клавишного перекрёстного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Переключатель позволяют управлять одним источником света с двух точек. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 71
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Тип продукта выключатель
Режим фиксации винты
Минимальная партия для продажи 1
Тип упаковки Флоупак
Номинальный ток 10 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Дополнительные характеристики
Стандарты IEC 60669
Форма отвертки Pozidriv No 1
Длина зачистки проводов 11 мм
Поверхность декоративное покрытие
Исполнительное устройство клавиша
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064897028781610.54.2 см. 0.069кг.
CAR
25шт.13606489702875239.28.9 см. 0.406кг.
BAG
320шт.2360648970287240.424.210.6 см. 1.806кг.
P12
41800шт.12080110.4 см. 180.509кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Размер 318.59 MB
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Техническая документация
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
Дата документа: 05/03/2024
Формат PDF
Размер 620.66 kB
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
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