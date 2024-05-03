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ATN000889
РОЗЕТКА дв. ТВ+комп, кат. 5Е, мех, ИНДИГ
ATN000889

РОЗЕТКА дв. ТВ+комп, кат. 5Е, мех, ИНДИГ

Референс: ATN000889
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете изумруд двойной розетки разъёмами RJ45 категория 5е и TV предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера и телевизора к соответствующим сетям. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC002605 Многофункциональные (мультимедийные) розетки
Степень защиты (IP) IP20
Количество розеток RJ45 1
Цвет изделия Изумруд
Количество радиоподключений (R) 0
Основные характеристики
Минимальная партия для продажи 1
Цветовой оттенок изумруд
Тип упаковки Флоупак
Режим фиксации винты
Количество в одном комплекте 10
Дополнительные характеристики
Вес нетто 56 г
Форма головки винта pozidriv № 1
Состав изделия крышка термопласт
Емкость зажимного соединения 1 x 1.5...2 x 4 мм² для Жесткий кабель(и) 1 x 1.5...2 x 4 мм² для Гибкий кабель(и)
Соединения – клеммы винтовой зажим
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Рабочая температура окружающей среды 5-35 °C
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064897086891610.53.5 см. 0.058кг.
CAR
25шт.13606489708686239.28.9 см. 0.351кг.
BAG
320шт.2360648970868340.424.210.6 см. 1.587кг.
P12
41800шт.12080110.4 см. 160.799кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 32 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Размер 318.59 MB
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Техническая документация
Розетка RJ45+TV серии AtlasDesign
Дата документа: 23/11/2023
Формат PDF
Размер 342.92 kB
Розетка RJ45+TV серии AtlasDesign
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