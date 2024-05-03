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ATN000893
TV АНТЕННА коннектор, мех, ИНДИГ
ATN000893

TV АНТЕННА коннектор, мех, ИНДИГ

Референс: ATN000893
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете изумруд антенны коннектора TV. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет изделия Изумруд
Количество выходов 1
Частота 5-862
Основные характеристики
Цветовой оттенок изумруд
Комплектация изделия механизм
Тип продукта ТВ розетка
Тип упаковки Флоупак
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Материал термопласт
Вес нетто 60 г
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064897087191610.53.5 см. 0.054кг.
CAR
25шт.13606489708716239.28.9 см. 0.331кг.
BAG
320шт.2360648970871340.424.210.6 см. 1.505кг.
P12
41800шт.12080110.4 см. 153.437кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 33 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Дата документа: 10/09/2024
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Размер 1.3 MB
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