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ATN000899
ATLASDESIGN ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, ИЗУМРУД
ATN000899

ATLASDESIGN ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, ИЗУМРУД

Референс: ATN000899
Линейка AtlasDesign

Вывод кабеля Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете изумруд. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC000018 Розетки и накладки для передачи данных (мультимедиа)
Не содержит (без) галогенов Да
Защитное покрытие поверхности Необработанная
С надписью Нет
Суппорт (опорное кольцо) Нет
Основные характеристики
Категория - аксессуар/отдельная деталь принадлежности для укладки кабеля
Цветовой оттенок изумруд
Комплектация изделия механизм
Режим фиксации защёлкивание
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Номинальный ток 16 A
Материал термопласт: крышка механизма
Сертификаты ES.ME01.B02319 AC
Вес нетто 0.056 кг
Температура окружающей среды при хранении 0-35 °C
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064897108281611.55.1 см. 0.052кг.
CAR
25шт.13606489710825239.28.9 см. 0.321кг.
BAG
320шт.2360648971082240.424.210.6 см. 1.466кг.
P12
41800шт.12080110.4 см. 149.938кг.
Логистические данные Нетто
Высота 71 мм
Ширина 49 мм
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Размер 9.99 MB
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BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
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