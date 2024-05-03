ATLASDESIGN ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, ИЗУМРУД
ATLASDESIGN ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, ИЗУМРУД
Референс: ATN000899
Вывод кабеля Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете изумруд. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.
Спецификация
Технические характеристики
EC000018 Розетки и накладки для передачи данных (мультимедиа)
Не содержит (без) галогенов Да
Защитное покрытие поверхности Необработанная
С надписью Нет
Суппорт (опорное кольцо) Нет
Основные характеристики
Категория - аксессуар/отдельная деталь принадлежности для укладки кабеля
Цветовой оттенок изумруд
Комплектация изделия механизм
Режим фиксации защёлкивание
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Номинальный ток 16 A
Материал термопласт: крышка механизма
Сертификаты ES.ME01.B02319 AC
Вес нетто 0.056 кг
Температура окружающей среды при хранении 0-35 °C
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489710828
|16
|11.5
|5.1
|см.
|0.052
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|13606489710825
|23
|9.2
|8.9
|см.
|0.321
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|23606489710822
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.466
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|149.938
|кг.
Логистические данные Нетто
Высота 71 мм
Ширина 49 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Формат PDF
Размер 9.99 MB
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BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
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Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
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