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ATN000900
ATLASDESIGN КОРОБКА для наружного монтажа, СТАЛЬ
ATN000900

ATLASDESIGN КОРОБКА для наружного монтажа, СТАЛЬ

Референс: ATN000900
Линейка AtlasDesign

Коробка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете сталь наружного монтажа. - Позволяет установить любую функцию скрытого монтажа на стену (как изделие открытого монтажа). - Благодаря специальным соединителям, входящим в комплект изделия, несколько коробок можно соединить между собой. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.

Спецификация
Технические характеристики
EC000080 Корпус (адаптер) для накладного монтажа ЭУИ скрытой установки
Цвет изделия Сталь
Ориентация монтажа Вертикальн.
Глубина устройства 35
Ширина устройства 84
Основные характеристики
Назначение продукта штепсельная розетка
Количество в одном комплекте комплект из 5 шт.
Тип упаковки Флоупак
Серия AtlasDesign
Совместимость серий продукта розетка
Дополнительные характеристики
Тип покрытия матовый
Цветовой оттенок сталь
Режим фиксации винты
Материал термопласт
Вес нетто 0.056 кг
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648970289217.512.53.7 см. 0.057кг.
CAR
25шт.13606489702899239.28.9 см. 0.347кг.
BAG
320шт.2360648970289640.424.210.6 см. 1.569кг.
P12
41800шт.12080110.4 см. 159.158кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 84 мм
Ширина 84 мм
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
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Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
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Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
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