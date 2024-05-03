Продукты
ATN000904
ATLASDESIGN 4-постовая РАМКА, универсальная, СТАЛЬ
ATN000904

ATLASDESIGN 4-постовая РАМКА, универсальная, СТАЛЬ

Референс: ATN000904
Линейка AtlasDesign

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете сталь четырёхместная. - Устанавливается в вертикальном и горизонтальном положениях. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 1
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 4
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Основные характеристики
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Тип продукта рамка
Цветовой оттенок сталь
Количество мест 4-постовая горизонтальная/вертикальная
Режим фиксации 4 точки крепления
Дополнительные характеристики
Расстояние между центрами 71 мм
Поверхность декоративное покрытие
Вес нетто 0.052 кг
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): рамка
Стандарты EN 60669-1
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064897029393910.51.3 см. 0.055кг.
CAR
25шт.53606489702934639.48.9 см. 0.357кг.
BAG
320шт.6360648970293140.419.614 см. 1.611кг.
P12
41680шт.7360648970293812080113 см. 153.297кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 83 мм
Ширина 296 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Назад Далее
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты
ATN000911
 
1-кл ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, мех, СТАЛЬ
ATN000945
 
РОЗЕТКА с з/к со шт, 16А, мех, СТАЛЬ
ATN000971
 
Перекр. ПЕРЕКЛ, сх.7, 10АХ, мех, СТАЛЬ
ATN000935
 
Термостат электронный "AtlasDesign" С/У (230В, 10А, вынос. датчик)
ATN000923
 
Светорегулятор СУ 400Вт
Фильтры
Поиск
Корзина