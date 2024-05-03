РОЗЕТКА дв.без з/к,16А, в сб, СТАЛЬ
РОЗЕТКА дв.без з/к,16А, в сб, СТАЛЬ
Референс: ATN000920
Розетка двойная Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign (в сборе, цвет сталь) без заземления и без шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Двойная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Серия AtlasDesign
Тип продукта розетка
Минимальная партия для продажи 1
Тип упаковки Флоупак
Режим фиксации винт
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Электрическая износостойкость 5000 циклы
Материал термопласт: все стороны
[uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение 250 В
Соединение – клеммы 4.0 винтовые зажимы
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Сертификация EAC
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489702991
|20
|12.5
|4
|см.
|0.074
|кг.
CAR
|2
|—
|6
|шт.
|13606489702998
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.544
|кг.
BAG
|3
|—
|36
|шт.
|23606489702995
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|3.555
|кг.
P12
|4
|—
|1080
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|124.644
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 125 мм
Ширина 83 мм
Документы
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Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Дата документа: 31/05/2024
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Размер 9.99 MB
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
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Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 473.97 kB
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