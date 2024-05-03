Продукты
ATN000927
Розетка USB 65W «AtlasDesign» С/У б/РАМКИ (230В, 3,25А)
ATN000927

Розетка USB 65W «AtlasDesign» С/У б/РАМКИ (230В, 3,25А)

Референс: ATN000927
Линейка AtlasDesign

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign (цвет сталь) USB с разъемом типа C высокоскоростная. - Самая современная USB-зарядка позволяет заряжать ноутбук, а также смартфоны последнего поколения, которые поддерживают функцию быстрой зарядки. - Мощность: тип-С - 65Вт. - Поддерживает современные протоколы быстрой зарядки QC, PD, последних версий. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.

Спецификация
Технические характеристики
EC002949 USB розетка (зарядное устройство)
Степень защиты (IP) IP20
Цвет Серый
Частота 50-60
Макс. выход. ток 3250
Основные характеристики
Сегмент рынка Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Серия AtlasDesign
Комплектация изделия механизм
Тип продукта USB-розетка
Выходной ток 3.25 A
Дополнительные характеристики
Количество клемм 2 винтовые зажимы
Соединения – клеммы винтовые зажимы 1.5-2.5 мм²
Цветовой оттенок Сталь
Максимальная потребляемая мощность в вт 0.1 Вт
Стандарты EAC, 037
Условия эксплуатации
Стандарты TP TС 004/2011
Степень защиты ip IP20
Сертификаты EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064858154739.67.25.2 см. 0.139кг.
CAR
28шт.1360648581547023.219.58.9 см. 1.213кг.
BAG
316шт.2360648581547740.424.210.6 см. 2.61кг.
P12
41440шт.3360648581547412080110.4 см. 252.891кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Розетка USB 65W cерии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 230.55 kB
Розетка USB 65W cерии AtlasDesign
Назад Далее
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Рекомендуемые продукты
IMT35100
 
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 68(65)X45
IMT351501
 
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 68(65)X45 DIY
IMT351001
 
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 68(65)X45 DIY
IMT35150
 
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 68(65)X45
Совместимые продукты
ATN000901
 
ATLASDESIGN 1-постовая РАМКА, СТАЛЬ
ATN000905
 
ATLASDESIGN 5-постовая РАМКА, универсальная, СТАЛЬ
ATN000904
 
ATLASDESIGN 4-постовая РАМКА, универсальная, СТАЛЬ
ATN000903
 
ATLASDESIGN 3-постовая РАМКА, универсальная, СТАЛЬ
ATN312301
 
ATLASDESIGN NATURE 1-постовая РАМКА, МЕТАЛЛ ОНИКС
ATN000902
 
ATLASDESIGN 2-постовая РАМКА, универсальная, СТАЛЬ
Фильтры
Поиск
Корзина