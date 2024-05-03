USB РОЗЕТКА, 5В/2,1 А, механизм, СТАЛЬ
USB РОЗЕТКА, 5В/2,1 А, механизм, СТАЛЬ
Референс: ATN000933
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете сталь розетки для зарядки с двумя разъёмами USB с выходными напряжением 5 В постоянного тока и выходами с номинальным током по 2,1 А. - USB розетка позволяет напрямую заряжать одно или два мобильных устройства. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.
Спецификация
Технические характеристики
EC002949 USB розетка (зарядное устройство)
Степень защиты (IP) IP20
Цвет Серый
Частота 50-60
Макс. выход. ток 2100
Основные характеристики
Тип продукта USB-розетка
Комплектация изделия механизм
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Выходной ток 2.1 A
Дополнительные характеристики
Материал термопласт: центральная накладка термопласт: корпус термопласт: внутренняя крышка
Количество клемм 2 винтовые зажимы
Цветовой оттенок сталь
Тип монтажа утопленный
Тип соединителя USB 2.0
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489703042
|9.6
|7.2
|5.2
|см.
|0.081
|кг.
CAR
|2
|—
|8
|шт.
|13606489703049
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.751
|кг.
BAG
|3
|—
|48
|шт.
|23606489703046
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|4.795
|кг.
P12
|4
|—
|1440
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|161.83
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 39 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Дата документа: 19/11/2023
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