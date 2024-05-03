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ATN000939
USB РОЗЕТКА A+С, мех, СТАЛЬ
ATN000939
ATN000939

USB РОЗЕТКА A+С, мех, СТАЛЬ

Референс: ATN000939
Линейка AtlasDesign

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете сталь двойная USB с разъемами типа A+C - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Самая современная USB-зарядка с двумя разъемами позволяет заряжать как стандартные мобильные устройства через разъем типа А, так и новейшие устройства, в том числе ноутбуки, с разъемом типа С.

Спецификация
Технические характеристики
EC002949 USB розетка (зарядное устройство)
Степень защиты (IP) IP20
Цвет Серый
Частота 50-60
Макс. выход. ток 2400
Основные характеристики
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Выходной ток 2.4 A
Тип продукта USB-розетка
Комплектация изделия механизм
Дополнительные характеристики
Рабочая температура окружающей среды -5-40 °C
Длина зачистки проводов 8 мм
Тип защиты защита от короткого замыкания
Область применения зарядное устройство
Цветовой оттенок сталь
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064897108669.67.25.2 см. 0.093кг.
CAR
28шт.1360648971086323.219.58.9 см. 0.849кг.
BAG
316шт.2360648971086040.424.210.6 см. 1.881кг.
P12
41440шт.3360648971086712080110.4 см. 187.284кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 39 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Тип документа
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Каталог
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Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
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Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Розетка USB(А+С) cерии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 330.21 kB
Розетка USB(А+С) cерии AtlasDesign
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