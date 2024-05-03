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ATN000940
РОЗЕТКА без з/к, 16А, в сб, СТАЛЬ
ATN000940

РОЗЕТКА без з/к, 16А, в сб, СТАЛЬ

Референс: ATN000940
Линейка AtlasDesign

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign (в сборе, цвет сталь) одинарная без заземления и без шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Изделие поставляется в комплекте с рамкой того же цвета.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Серия AtlasDesign
Количество в одном комплекте комплект из 5 шт.
Минимальная партия для продажи 1
Тип продукта розетка
Режим фиксации винт
Дополнительные характеристики
Тип покрытия матовый
Количество кабелей 2
Температура окружающей среды при хранении 5-40 °C
Соединение – клеммы 2.0 винтовые зажимы
Относительная влажность 60-60 %
Условия эксплуатации
Сертификация EAC
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064897030591611.53.7 см. 0.086кг.
CAR
25шт.13606489703056239.28.9 см. 0.488кг.
BAG
320шт.2360648970305340.424.210.6 см. 2.136кг.
P12
41800шт.12080110.4 см. 210.238кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 37 мм
Высота 83 мм
Ширина 83 мм
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Техническая документация
Розетки серии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 473.97 kB
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