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ATN000944
РОЗЕТКА с з/к со шт, 16А, в сб, СТАЛЬ
ATN000944

РОЗЕТКА с з/к со шт, 16А, в сб, СТАЛЬ

Референс: ATN000944
Линейка AtlasDesign

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign (в сборе, цвет сталь) одинарная с заземлением и без шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Изделие поставляется в комплекте с рамкой того же цвета.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Номинальный ток 16 A в 220...250 В Переменный ток 50 Гц
Режим фиксации винт
Комплектация изделия изделие в сборе
Количество в одном комплекте комплект из 5 шт.
Тип упаковки Флоупак
Дополнительные характеристики
Материал термопласт: все стороны
Длина зачистки проводов 11 мм
Относительная влажность 60-60 %
Рабочая температура окружающей среды 5-35 °C
Контрольная лампа Без индикации
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Сертификация EAC
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064897030801611.54.2 см. 0.091кг.
CAR
25шт.13606489703087239.28.9 см. 0.517кг.
BAG
320шт.2360648970308440.424.210.6 см. 2.251кг.
P12
41800шт.12080110.4 см. 220.516кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 42 мм
Высота 83 мм
Ширина 83 мм
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Размер 318.59 MB
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Техническая документация
Розетки серии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 473.97 kB
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