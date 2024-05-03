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ATN000949
РОЗЕТКА без з/к, со шт, 16А, мех, СТАЛЬ
ATN000949

РОЗЕТКА без з/к, со шт, 16А, мех, СТАЛЬ

Референс: ATN000949
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете сталь розетки одинарной без заземления со шторками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Шторки обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Тип продукта розетка
Режим фиксации винт
Тип упаковки Флоупак
Минимальная партия для продажи 1
Номинальный ток 16 A в 220...250 В Переменный ток 50 Гц
Дополнительные характеристики
[uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение 250 В
Тип крышки со шторками
Емкость зажимного соединения 1.5...4 мм² для Жесткий кабель(и) 1.5...4 мм² для Гибкий кабель(и)
Контрольная лампа Без индикации
Стандарты IEC 60884-1
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Сертификация EAC
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064897031101610.53.7 см. 0.064кг.
CAR
25шт.13606489703117239.28.9 см. 0.382кг.
BAG
320шт.2360648970311440.424.210.6 см. 1.709кг.
P12
41800шт.12080110.4 см. 171.797кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 37 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Розетки серии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 473.97 kB
Розетки серии AtlasDesign
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