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ATN000971
Перекр. ПЕРЕКЛ, сх.7, 10АХ, мех, СТАЛЬ
ATN000971

Перекр. ПЕРЕКЛ, сх.7, 10АХ, мех, СТАЛЬ

Референс: ATN000971
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете сталь переключателя 1-клавишного перекрёстного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Переключатель позволяют управлять одним источником света с двух точек. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 71
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Цветовой оттенок сталь
Тип упаковки Флоупак
Номинальный ток 10 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Серия AtlasDesign
Комплектация изделия механизм
Дополнительные характеристики
Относительная влажность 60-60 %
Количество клавиш 1
Поверхность декоративное покрытие
Электрическая износостойкость 40000.0 циклы в соответствии с IEC 60669
Исполнительное устройство клавиша
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064897031961610.54.2 см. 0.069кг.
CAR
25шт.13606489703193239.28.9 см. 0.407кг.
BAG
320шт.2360648970319040.424.210.6 см. 1.809кг.
P12
41800шт.12080110.4 см. 180.797кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Дата документа: 16/09/2024
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Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
Дата документа: 05/03/2024
Формат PDF
Размер 620.66 kB
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
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