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ATN000989
РОЗЕТКА дв. ТВ+комп, кат. 5Е, мех, СТАЛЬ
ATN000989

РОЗЕТКА дв. ТВ+комп, кат. 5Е, мех, СТАЛЬ

Референс: ATN000989
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете сталь двойной розетки разъёмами RJ45 категория 5е и TV предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера и телевизора к соответствующим сетям. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC002605 Многофункциональные (мультимедийные) розетки
Степень защиты (IP) IP20
Количество розеток RJ45 1
Цвет изделия Сталь
Количество радиоподключений (R) 0
Основные характеристики
Минимальная партия для продажи 1
Цветовой оттенок сталь
Количество в одном комплекте 5
Тип продукта многофункциональная розетка
Режим фиксации винты
Дополнительные характеристики
Вес нетто 56 г
Комплектация изделия механизм
Номинальный ток 16 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Форма головки винта pozidriv № 1
Емкость зажимного соединения 1 x 1.5...2 x 4 мм² для Жесткий кабель(и) 1 x 1.5...2 x 4 мм² для Гибкий кабель(и)
Условия эксплуатации
Рабочая температура окружающей среды 5-35 °C
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064897087571610.53.5 см. 0.059кг.
CAR
25шт.13606489708754239.28.9 см. 0.354кг.
BAG
320шт.2360648970875140.424.210.6 см. 1.597кг.
P12
41800шт.12080110.4 см. 161.699кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 32 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Розетка RJ45+TV серии AtlasDesign
Дата документа: 23/11/2023
Формат PDF
Размер 342.92 kB
Розетка RJ45+TV серии AtlasDesign
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