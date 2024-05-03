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ATN000992
TV РОЗЕТКА проход. 4DB, мех, СТАЛЬ
ATN000992

TV РОЗЕТКА проход. 4DB, мех, СТАЛЬ

Референс: ATN000992
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете сталь розетки TV проходной 4DB предназначен для подключения телевизора к телевизионной сети. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Проходная розетка используется в начале и середине подключения «в линию». - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет изделия Сталь
Количество выходов 1
Частота 5-862
Основные характеристики
Цветовой оттенок сталь
Тип продукта ТВ розетка
Тип упаковки Флоупак
Комплектация изделия механизм
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Вес нетто 76 г
Материал термопласт
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064897087711610.53.5 см. 0.079кг.
CAR
25шт.13606489708778239.28.9 см. 0.457кг.
BAG
320шт.2360648970877540.424.210.6 см. 2.011кг.
P12
41800шт.12080110.4 см. 198.959кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 33 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Тип документа
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Каталог
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Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
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Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
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Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
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