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ATN001001
ATLASDESIGN 1-постовая РАМКА, КАРБОН
ATN001001

ATLASDESIGN 1-постовая РАМКА, КАРБОН

Референс: ATN001001
Линейка AtlasDesign

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете карбон одинарная. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения. - Благодаря покрытию «soft touch» к изделию приятно прикасаться.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 1
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 1
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Основные характеристики
Тип продукта рамка
Режим фиксации 4 точки крепления
Количество мест 1-постовая horizontal/vertical
Серия продукта AtlasDesign
Цветовой оттенок carbon
Дополнительные характеристики
Расстояние между центрами 71 мм
Стандарты EN 60669-1
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): frame
Обработка поверхности decorative coating
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Здоровье и проблемы окружающей среды не содержащий галогенов
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648970322616.510.51.3 см. 0.018кг.
CAR
210шт.13606489703223239.28.9 см. 0.239кг.
BAG
340шт.2360648970322040.424.210.6 см. 1.138кг.
P12
43600шт.12080110.4 см. 120.368кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 83 мм
Вес 0.017 кг
Ширина 83 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
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