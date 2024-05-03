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ATN001003
ATLASDESIGN 3-постовая РАМКА, универсальная, КАРБОН
ATN001003

ATLASDESIGN 3-постовая РАМКА, универсальная, КАРБОН

Референс: ATN001003
Линейка AtlasDesign

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете карбон трёхместная. - Устанавливается в вертикальном и горизонтальном положениях. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения. - Благодаря покрытию «soft touch» к изделию приятно прикасаться.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 3
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 3
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Основные характеристики
Серия AtlasDesign
Цветовой оттенок carbon
Серия продукта AtlasDesign
Тип продукта рамка
Количество мест 3-постовая horizontal/vertical
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): frame
Стандарты EN 60669-1
Обработка поверхности decorative coating
Расстояние между центрами 71 мм
Условия эксплуатации
Здоровье и проблемы окружающей среды не содержащий галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064897032403210.51.3 см. 0.041кг.
CAR
25шт.53606489703245639.48.9 см. 0.286кг.
BAG
320шт.6360648970324240.419.614 см. 1.326кг.
P12
41680шт.7360648970324912080113 см. 129.364кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 83 мм
Вес 0.04 кг
Ширина 225 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
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