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ATN001008
ATLASDESIGN АДАПТЕР 45, КАРБОН
ATN001008

ATLASDESIGN АДАПТЕР 45, КАРБОН

Референс: ATN001008
Линейка AtlasDesign

Адаптер Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете карбон. - Позволяет совмещать рамки AtlasDesign с механизмами других серий, размер которых 45х45 мм. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.

Спецификация
Технические характеристики
EC002250 Переходник-адаптер/рамка промежуточная для электроустановочных устройств
Цвет изделия Карбон
Степень защиты (IP) IP20
С откидной крышкой Нет
Размеры Проектный адаптер
Основные характеристики
Тип продукта адаптер
Номер розетки (гнезда) 0
Поставляемое оборудование адаптор
Серия AtlasDesign
Назначение продукта adaptor
Дополнительные характеристики
Тип монтажа прямой монтаж
Направление установки horizontal/vertical
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Тип покрытия окрашенный
Тип крышки without lid
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064817179621610.51.4 см. 0.013кг.
CAR
25шт.13606481717969189.56.5 см. 0.089кг.
BAG
340шт.2360648171796640.419.614 см. 0.89кг.
P12
43360шт.3360648171796312080113 см. 92.746кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12.1 мм
Высота 71 мм
Вес 0.0114 кг
Ширина 71 мм
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Размер 9.99 MB
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BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
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