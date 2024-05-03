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ATN001012
1-кл ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ,в сб, КАРБО
ATN001012

1-кл ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ,в сб, КАРБО

Референс: ATN001012
Линейка AtlasDesign

Выключатель 1-клавишный в сборе Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете карбон подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Изделие поставляется в комплекте с рамкой того же цвета. - Благодаря покрытию «soft touch» к изделию приятно прикасаться.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 83
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Цветовой оттенок карбон
Комплектация изделия изделие в сборе
Серия AtlasDesign
Количество в одном комплекте комплект из 5 шт.
Область применения освещение
Дополнительные характеристики
Количество клавиш 1
Тип покрытия матовый
Длина зачистки проводов 11 мм
Относительная влажность 60-60 %
Тип монтажа утопленный
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064897032881610.54.2 см. 0.08кг.
CAR
25шт.13606489703285239.28.9 см. 0.459кг.
BAG
320шт.2360648970328240.424.210.6 см. 2.02кг.
P12
41800шт.12080110.4 см. 199.78кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 83 мм
Ширина 83 мм
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Тип документа
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Дата документа: 03/05/2024
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Размер 92.61 MB
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
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