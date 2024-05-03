1-кл ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ,в сб, КАРБО
1-кл ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ,в сб, КАРБО
Референс: ATN001012
Выключатель 1-клавишный в сборе Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете карбон подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Изделие поставляется в комплекте с рамкой того же цвета. - Благодаря покрытию «soft touch» к изделию приятно прикасаться.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 83
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Цветовой оттенок карбон
Комплектация изделия изделие в сборе
Серия AtlasDesign
Количество в одном комплекте комплект из 5 шт.
Область применения освещение
Дополнительные характеристики
Количество клавиш 1
Тип покрытия матовый
Длина зачистки проводов 11 мм
Относительная влажность 60-60 %
Тип монтажа утопленный
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489703288
|16
|10.5
|4.2
|см.
|0.08
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|13606489703285
|23
|9.2
|8.9
|см.
|0.459
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|23606489703282
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|2.02
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|199.78
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 83 мм
Ширина 83 мм
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Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
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