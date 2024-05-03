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ATN001013
1-кл ВЫКЛ подсв, сх.1а, 10АХ, мех, КАРБО
ATN001013

1-кл ВЫКЛ подсв, сх.1а, 10АХ, мех, КАРБО

Референс: ATN001013
Линейка AtlasDesign

Механизм выключателя 1-клавишного с подсветкой Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете карбон подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Благодаря светодиодной подсветке синего цвета изделие легко найти в темноте. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Благодаря покрытию «soft touch» к изделию приятно прикасаться.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 71
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Серия AtlasDesign
Комплектация изделия механизм
Количество в одном комплекте комплект из 5 шт.
Режим фиксации винты
Область применения освещение
Дополнительные характеристики
Температура окружающей среды при хранении 5-40 °C
Рабочая температура окружающей среды 5-35 °C
Исполнительное устройство клавиша
Вес нетто 0.072 кг
Тип покрытия матовый
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064897032951610.54.2 см. 0.065кг.
CAR
25шт.13606489703292239.28.9 см. 0.383кг.
BAG
320шт.2360648970329940.424.210.6 см. 1.716кг.
P12
41800шт.12080110.4 см. 172.409кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Тип документа
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Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
Дата документа: 05/03/2024
Формат PDF
Размер 620.66 kB
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
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