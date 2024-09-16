ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ, 2х сх.4, 10А, мех., КАРБОН
ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ, 2х сх.4, 10А, мех., КАРБОН
Референс: ATN001019
Механизм выключателя жалюзи 2-клавишного Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете карбон подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. Теперь можно легко и удобно управлять жалюзи, создавая комфортную световую среду и приватность в помещении. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.
Спецификация
Технические характеристики
EC000044 Жалюзийный выключатель/ переключатель/ кнопка
Степень защиты (IP) IP20
С полем для надписи Нет
Номинальный ток 10
Тип включения/управления Клавиша (качели)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201021599
|7.1
|7.1
|4
|см.
|0.075
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|4690201021605
|9.8
|10.7
|24.2
|см.
|0.416
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|14690201021602
|11.8
|41.5
|25.4
|см.
|1.858
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|115
|см.
|178
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
С-ТР ТС-НВО
EAЭС RU C-RU.АТ21.В.00125_23
Формат PDF
Размер 2.87 MB
Срок действия: 24/05/2023 - 23/05/2028
EAЭС RU C-RU.АТ21.В.00125_23
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.06994_23
Формат PDF
Размер 428.16 kB
Срок действия: 23/05/2023 - 22/05/2028
ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.06994_23
С/Д-UZ
UZ.SMT.01.0103.117076789
Формат PDF
Размер 3.23 MB
Срок действия: 05/09/2024 - 05/09/2027
UZ.SMT.01.0103.117076789
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