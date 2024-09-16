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ATN001019
ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ, 2х сх.4, 10А, мех., КАРБОН
ATN001019

ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ, 2х сх.4, 10А, мех., КАРБОН

Референс: ATN001019
Линейка AtlasDesign

Механизм выключателя жалюзи 2-клавишного Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете карбон подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. Теперь можно легко и удобно управлять жалюзи, создавая комфортную световую среду и приватность в помещении. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC000044 Жалюзийный выключатель/ переключатель/ кнопка
Степень защиты (IP) IP20
С полем для надписи Нет
Номинальный ток 10
Тип включения/управления Клавиша (качели)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010215997.17.14 см. 0.075кг.
CAR
25шт.46902010216059.810.724.2 см. 0.416кг.
BAG
320шт.1469020102160211.841.525.4 см. 1.858кг.
P12
41800шт.12080115 см. 178кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
С-ТР ТС-НВО
EAЭС RU C-RU.АТ21.В.00125_23
Формат PDF
Размер 2.87 MB
Срок действия: 24/05/2023 - 23/05/2028
EAЭС RU C-RU.АТ21.В.00125_23
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.06994_23
Формат PDF
Размер 428.16 kB
Срок действия: 23/05/2023 - 22/05/2028
ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.06994_23
С/Д-UZ
UZ.SMT.01.0103.117076789
Формат PDF
Размер 3.23 MB
Срок действия: 05/09/2024 - 05/09/2027
UZ.SMT.01.0103.117076789
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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