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ATN001022
РОЗЕТКА дв.без з/к, шт. 16А, в сб, КАРБО
ATN001022

РОЗЕТКА дв.без з/к, шт. 16А, в сб, КАРБО

Референс: ATN001022
Линейка AtlasDesign

Розетка двойная Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign (в сборе, цвет карбон) без заземления со шторками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Двойная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте. - Изделие поставляется в комплекте с рамкой того же цвета. - Благодаря покрытию «soft touch» к изделию приятно прикасаться.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Серия AtlasDesign
Количество в одном комплекте комплект из 6 шт.
Режим фиксации винт
Минимальная партия для продажи 1
Комплектация изделия изделие в сборе
Дополнительные характеристики
Стандартное описание розетки без заземляющего контакта
Цветовой оттенок антрацит
Длина зачистки проводов 11 мм
Количество кабелей 4
Температура окружающей среды при хранении 5-40 °C
Условия эксплуатации
Здоровье и проблемы окружающей среды не содержащий галогенов
Степень защиты ip IP20
Сертификация EAC
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064897033252012.54 см. 0.076кг.
CAR
26шт.1360648970332223.219.58.9 см. 0.555кг.
BAG
336шт.2360648970332940.424.228.8 см. 3.623кг.
P12
41080шт.12080101.4 см. 126.663кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 125 мм
Вес 0.078 кг
Ширина 83 мм
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Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Розетки серии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 473.97 kB
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