USB РОЗЕТКА, 5В/2,1 А, механизм, КАРБОН
USB РОЗЕТКА, 5В/2,1 А, механизм, КАРБОН
Референс: ATN001033
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете карбон розетки для зарядки с двумя разъёмами USB с выходными напряжением 5 В постоянного тока и выходами с номинальным током по 2,1 А. - USB розетка позволяет напрямую заряжать одно или два мобильных устройства. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Благодаря покрытию «soft touch» к изделию приятно прикасаться.
Спецификация
Технические характеристики
EC002949 USB розетка (зарядное устройство)
Степень защиты (IP) IP20
Цвет Черный
Номер цвета RAL 7021
Частота 50-60
Основные характеристики
Серия продукта AtlasDesign
Серия AtlasDesign
Выходной ток 2.1 A
Комплектация изделия механизм
Тип продукта USB-розетка
Дополнительные характеристики
Тип защиты защита от короткого замыкания
Количество клемм 2 винтовые зажимы
Режим фиксации винты или лапки
Тип соединителя USB 2.0
Область применения зарядное устройство
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489703363
|9.6
|7.2
|5.2
|см.
|0.081
|кг.
CAR
|2
|—
|8
|шт.
|13606489703360
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.751
|кг.
BAG
|3
|—
|48
|шт.
|23606489703367
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|4.796
|кг.
P12
|4
|—
|1440
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|161.874
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 39 мм
Высота 71 мм
Вес 0.082 кг
Ширина 71 мм
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Дата документа: 19/11/2023
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