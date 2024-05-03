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ATN001046
РОЗЕТКА з/к со шт кр,16А,IP20,мех, КАРБО
ATN001046

РОЗЕТКА з/к со шт кр,16А,IP20,мех, КАРБО

Референс: ATN001046
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете карбон розетки одинарной с заземлением, шторками и крышкой подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Благодаря покрытию «soft touch» к изделию приятно прикасаться.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Тип упаковки Флоупак
Тип продукта розетка
Минимальная партия для продажи 1
Режим фиксации винт
Серия AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Материал термопласт: все стороны
Обработка поверхности decorative coating
Количество кабелей 3
Тип монтажа скрытый
Тип покрытия матовый
Условия эксплуатации
Здоровье и проблемы окружающей среды не содержащий галогенов
Степень защиты ip IP20
Сертификация EAC
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064897034241610.54.5 см. 0.077кг.
CAR
25шт.13606489703421239.28.9 см. 0.445кг.
BAG
320шт.2360648970342840.424.210.6 см. 1.963кг.
P12
41800шт.12080110.4 см. 194.621кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 45 мм
Высота 71 мм
Вес 0.082 кг
Ширина 71 мм
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Дата документа: 16/09/2024
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Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Розетки серии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 473.97 kB
Розетки серии AtlasDesign
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