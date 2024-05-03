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ATN001049
РОЗЕТКА без з/к, со шт, 16А, мех, КАРБОН
ATN001049

РОЗЕТКА без з/к, со шт, 16А, мех, КАРБОН

Референс: ATN001049
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете карбон розетки одинарной без заземления со шторками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Шторки обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Благодаря покрытию «soft touch» к изделию приятно прикасаться.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Режим фиксации винт
Тип продукта розетка
Количество в одном комплекте комплект из 5 шт.
Серия AtlasDesign
Номинальный ток 16 A в 220...250 V Переменный ток 50 Гц
Дополнительные характеристики
Электрическая износостойкость 5000 циклы
Длина зачистки проводов 11 мм
[uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение 250 В
Тип монтажа скрытый
Тип покрытия матовый
Условия эксплуатации
Сертификация EAC
Здоровье и проблемы окружающей среды не содержащий галогенов
Степень защиты ip IP20
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064897034311610.53.7 см. 0.064кг.
CAR
25шт.13606489703438239.28.9 см. 0.382кг.
BAG
320шт.2360648970343540.424.210.6 см. 1.71кг.
P12
41800шт.12080110.4 см. 171.869кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 37 мм
Высота 71 мм
Вес 0.067 кг
Ширина 71 мм
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Дата документа: 16/09/2024
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Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Розетки серии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 473.97 kB
Розетки серии AtlasDesign
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