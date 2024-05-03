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ATN001061
1-кл ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6,10АХ,мех, КАРБО
ATN001061

1-кл ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6,10АХ,мех, КАРБО

Референс: ATN001061
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете карбон переключателя 1-клавишного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Переключатель позволяют управлять одним источником света с двух точек. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Благодаря покрытию «soft touch» к изделию приятно прикасаться.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 71
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Тип упаковки Флоупак
Режим фиксации винты
Номинальный ток 10 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Минимальная партия для продажи 1
Серия AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Тип монтажа утопленный
Емкость зажимного соединения 1...2.5 мм² для Жесткий кабель(и) 1...2.5 мм² для Гибкий кабель(и)
Рабочая температура окружающей среды 5-35 °C
Температура окружающей среды при хранении 5-40 °C
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064897034791610.54.2 см. 0.065кг.
CAR
210шт.469020103300423.219.58.9 см. 0.448кг.
BAG
360шт.1469020103300140.424.228.8 см. 4.77кг.
P12
41800шт.12080110.4 см. 172.229кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Формат ZIP
Размер 318.59 MB
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Техническая документация
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
Дата документа: 05/03/2024
Формат PDF
Размер 620.66 kB
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
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