ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ карточный, мех,КАРБОН
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ карточный, мех,КАРБОН
Референс: ATN001067
Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете карбон карточный подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Актуальная функция для отелей. Позволяет управлять энергопотреблением путем помещения и извлечения пластиковой карты в карточный выключатель.
Спецификация
Технические характеристики
EC000029 Кнопочный, самовозвратный, карточный выключатель
Цвет изделия Карбон
С подсветкой Да
Ширина устройства 71
Номинальное напряжение 250
Основные характеристики
Количество в одном комплекте комплект из 5 шт.
Серия AtlasDesign
Комплектация изделия механизм с крепежной рамой и центральной платой
Минимальная партия для продажи 1
Тип продукта выключатель, управляемый карточкой-ключом
Дополнительные характеристики
Тип монтажа скрытый
Относительная влажность 60-60 %
Рабочая температура 5-35 °C
Электрическая износостойкость 40000.0 циклы в соответствии с IEC 60669
Форма отвертки Pozidriv No 1
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Здоровье и проблемы окружающей среды не содержащий галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489703509
|17.5
|12.5
|4.2
|см.
|0.074
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|13606489703506
|23
|9.2
|8.9
|см.
|0.43
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|23606489703503
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.902
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|189.121
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 71 мм
Вес 0.106 кг
Ширина 71 мм
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Техническая документация
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
Дата документа: 05/03/2024
Формат PDF
Размер 620.66 kB
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
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