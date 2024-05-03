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ATN001067
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ карточный, мех,КАРБОН
ATN001067
ATN001067

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ карточный, мех,КАРБОН

Референс: ATN001067
Линейка AtlasDesign

Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете карбон карточный подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Актуальная функция для отелей. Позволяет управлять энергопотреблением путем помещения и извлечения пластиковой карты в карточный выключатель.

Спецификация
Технические характеристики
EC000029 Кнопочный, самовозвратный, карточный выключатель
Цвет изделия Карбон
С подсветкой Да
Ширина устройства 71
Номинальное напряжение 250
Основные характеристики
Количество в одном комплекте комплект из 5 шт.
Серия AtlasDesign
Комплектация изделия механизм с крепежной рамой и центральной платой
Минимальная партия для продажи 1
Тип продукта выключатель, управляемый карточкой-ключом
Дополнительные характеристики
Тип монтажа скрытый
Относительная влажность 60-60 %
Рабочая температура 5-35 °C
Электрическая износостойкость 40000.0 циклы в соответствии с IEC 60669
Форма отвертки Pozidriv No 1
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Здоровье и проблемы окружающей среды не содержащий галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648970350917.512.54.2 см. 0.074кг.
CAR
25шт.13606489703506239.28.9 см. 0.43кг.
BAG
320шт.2360648970350340.424.210.6 см. 1.902кг.
P12
41800шт.12080110.4 см. 189.121кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 71 мм
Вес 0.106 кг
Ширина 71 мм
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Техническая документация
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
Дата документа: 05/03/2024
Формат PDF
Размер 620.66 kB
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
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