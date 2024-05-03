Перекр. ПЕРЕКЛ, сх.7, 10АХ, мех, КАРБОН
Перекр. ПЕРЕКЛ, сх.7, 10АХ, мех, КАРБОН
Референс: ATN001071
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете карбон переключателя 1-клавишного перекрёстного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Переключатель позволяют управлять одним источником света с двух точек. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Благодаря покрытию «soft touch» к изделию приятно прикасаться.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 71
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Номинальный ток 10 A в 250 В переменный ток 50 Гц
Тип упаковки Флоупак
Тип продукта выключатель
Область применения освещение
Комплектация изделия механизм
Дополнительные характеристики
Вес нетто 0.076 кг
Поверхность декоративное покрытие
Длина зачистки проводов 11 мм
Относительная влажность 60-60 %
Емкость зажимного соединения 1...2.5 мм² для Жесткий кабель(и)
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489703516
|7.1
|7.1
|4
|см.
|0.076
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|13606489703513
|23
|9.2
|8.9
|см.
|0.442
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|23606489703510
|41.4
|25.5
|11.2
|см.
|1.885
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|194
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Тип документа
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Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
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Каталог электроустановочных изделий 2024
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
Дата документа: 05/03/2024
Формат PDF
Размер 620.66 kB
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
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