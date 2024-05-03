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ATN001071
Перекр. ПЕРЕКЛ, сх.7, 10АХ, мех, КАРБОН
ATN001071

Перекр. ПЕРЕКЛ, сх.7, 10АХ, мех, КАРБОН

Референс: ATN001071
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете карбон переключателя 1-клавишного перекрёстного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Переключатель позволяют управлять одним источником света с двух точек. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Благодаря покрытию «soft touch» к изделию приятно прикасаться.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 71
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Номинальный ток 10 A в 250 В переменный ток 50 Гц
Тип упаковки Флоупак
Тип продукта выключатель
Область применения освещение
Комплектация изделия механизм
Дополнительные характеристики
Вес нетто 0.076 кг
Поверхность декоративное покрытие
Длина зачистки проводов 11 мм
Относительная влажность 60-60 %
Емкость зажимного соединения 1...2.5 мм² для Жесткий кабель(и)
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064897035167.17.14 см. 0.076кг.
CAR
25шт.13606489703513239.28.9 см. 0.442кг.
BAG
320шт.2360648970351041.425.511.2 см. 1.885кг.
P12
41800шт.12080110.4 см. 194кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
Дата документа: 05/03/2024
Формат PDF
Размер 620.66 kB
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
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