Выключатель (кросс.-переключатель) "AtlasDesign" С/У б/РАМКИ 2кл. (250В,10АХ)
Выключатель (кросс.-переключатель) "AtlasDesign" С/У б/РАМКИ 2кл. (250В,10АХ)
Референс: ATN001073
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете карбон переключателя 2-клавишного перекрёстного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 71
Номинальный ток (A) 10
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201021834
|7.1
|7.1
|3.4
|см.
|0.073
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|4690201021841
|24.3
|10.8
|9.7
|см.
|0.423
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|14690201021848
|25.2
|41.3
|11.4
|см.
|1.864
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|115
|см.
|178
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
Дата документа: 05/03/2024
Формат PDF
Размер 620.66 kB
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.11980_24
Формат PDF
Размер 483.02 kB
Срок действия: 27/03/2024 - 26/03/2029
ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.11980_24
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00130_23
Формат PDF
Размер 3.43 MB
Срок действия: 07/08/2023 - 06/08/2028
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00130_23
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты