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ATN001080
Розетка информационная "AtlasDesign" С/У б/РАМКИ HDMI
ATN001080
ATN001080

Розетка информационная "AtlasDesign" С/У б/РАМКИ HDMI

Референс: ATN001080
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете белый розетки HDMI предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера или телевизора к соответствующей сети. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC000018 Розетки и накладки для передачи данных (мультимедиа)
Не содержит (без) галогенов Да
С надписью Нет
Суппорт (опорное кольцо) Да
Экранированный корпус Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010219717.17.13.1 см. 0.03кг.
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Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
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Техническая документация
Розетка HDMI серии AtlasDesign
Дата документа: 19/03/2024
Формат PDF
Размер 209.6 kB
Розетка HDMI серии AtlasDesign
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