АУДИОРОЗЕТКА двойная, мех, КАРБОН
АУДИОРОЗЕТКА двойная, мех, КАРБОН
Референс: ATN001087
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете карбон двойной аудиорозетки. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Благодаря покрытию «soft touch» к изделию приятно прикасаться. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.
Спецификация
Технические характеристики
EC000018 Розетки и накладки для передачи данных (мультимедиа)
Не содержит (без) галогенов Да
Защитное покрытие поверхности Необработанная
С надписью Нет
Суппорт (опорное кольцо) Нет
Основные характеристики
Цветовой оттенок carbon
Комплектация изделия механизм
Серия AtlasDesign
Род тока audio
Тип упаковки Флоупак
Дополнительные характеристики
Тип покрытия матовый
Режим фиксации винты
Материал термопласт: центральный диск
Количество в одном комплекте комплект из 5 шт.
Минимальная партия для продажи 1
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды при хранении -5-50 °C
Рабочая температура 5-45 °C
Здоровье и проблемы окружающей среды не содержащий галогенов
Степень защиты ip IP20
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489708849
|16
|10.5
|4.4
|см.
|0.07
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|13606489708846
|23
|9.2
|8.9
|см.
|0.411
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|23606489708843
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.825
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|182.201
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 42 мм
Высота 71 мм
Вес 0.071 кг
Ширина 71 мм
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Тип документа
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Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
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Дата документа: 16/09/2024
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Размер 318.59 MB
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Дата документа: 15/03/2024
Формат PDF
Размер 201.48 kB
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