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ATN001089
РОЗЕТКА дв. ТВ+комп, кат. 5Е, мех, КАРБО
ATN001089
ATN001089

РОЗЕТКА дв. ТВ+комп, кат. 5Е, мех, КАРБО

Референс: ATN001089
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете белый двойной розетки разъёмами RJ45 категория 5е и TV предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера и телевизора к соответствующим сетям. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Благодаря покрытию «soft touch» к изделию приятно прикасаться. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC002605 Многофункциональные (мультимедийные) розетки
Степень защиты (IP) IP20
Количество розеток RJ45 1
Цвет изделия Карбон
Количество радиоподключений (R) 0
Основные характеристики
Количество в одном комплекте 5
Режим фиксации винты
Минимальная партия для продажи 1
Тип продукта multi-services socket
Тип монтажа скрытый
Дополнительные характеристики
Тип покрытия матовый
Номинальный ток 16 A в 250 V Переменный ток 50 Гц
Соединения – клеммы винтовой зажим
Комплектация изделия механизм
Состав устройства крышка термопласт
Условия эксплуатации
Здоровье и проблемы окружающей среды не содержащий галогенов
Степень защиты ip IP20
Рабочая температура окружающей среды 5-35 °C
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064897035231610.53.5 см. 0.058кг.
CAR
25шт.13606489703520239.28.9 см. 0.351кг.
BAG
320шт.2360648970352740.424.210.6 см. 1.588кг.
P12
41800шт.12080110.4 см. 160.889кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 32 мм
Высота 71 мм
Вес 56 г
Ширина 71 мм
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
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Размер 92.61 MB
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BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Розетка RJ45+TV серии AtlasDesign
Дата документа: 23/11/2023
Формат PDF
Размер 342.92 kB
Розетка RJ45+TV серии AtlasDesign
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