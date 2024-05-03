РОЗЕТКА дв. ТВ+комп, кат. 5Е, мех, КАРБО
РОЗЕТКА дв. ТВ+комп, кат. 5Е, мех, КАРБО
Референс: ATN001089
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете белый двойной розетки разъёмами RJ45 категория 5е и TV предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера и телевизора к соответствующим сетям. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Благодаря покрытию «soft touch» к изделию приятно прикасаться. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.
Спецификация
Технические характеристики
EC002605 Многофункциональные (мультимедийные) розетки
Степень защиты (IP) IP20
Количество розеток RJ45 1
Цвет изделия Карбон
Количество радиоподключений (R) 0
Основные характеристики
Количество в одном комплекте 5
Режим фиксации винты
Минимальная партия для продажи 1
Тип продукта multi-services socket
Тип монтажа скрытый
Дополнительные характеристики
Тип покрытия матовый
Номинальный ток 16 A в 250 V Переменный ток 50 Гц
Соединения – клеммы винтовой зажим
Комплектация изделия механизм
Состав устройства крышка термопласт
Условия эксплуатации
Здоровье и проблемы окружающей среды не содержащий галогенов
Степень защиты ip IP20
Рабочая температура окружающей среды 5-35 °C
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489703523
|16
|10.5
|3.5
|см.
|0.058
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|13606489703520
|23
|9.2
|8.9
|см.
|0.351
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|23606489703527
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.588
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|160.889
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 32 мм
Высота 71 мм
Вес 56 г
Ширина 71 мм
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Каталог электроустановочных изделий 2024
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Размер 318.59 MB
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Размер 342.92 kB
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