TV РОЗЕТКА оконеч. 1DB, мех, КАРБО
TV РОЗЕТКА оконеч. 1DB, мех, КАРБО
Референс: ATN001091
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете карбон розетки TV оконечной 1DB предназначен для подключения телевизора к телевизионной сети. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Оконечная розетка может устанавливаться как отдельно, так и в конце подключения «в линию». - Благодаря покрытию «soft touch» к изделию приятно прикасаться. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.
Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет по RAL 9005
Цвет изделия Карбон
Количество выходов 1
Основные характеристики
Серия продукта AtlasDesign
Тип продукта ТВ розетка
Серия AtlasDesign
Комплектация изделия механизм
Цветовой оттенок carbon
Дополнительные характеристики
Материал термопласт
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489708856
|16
|10.5
|3.5
|см.
|0.079
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|13606489708853
|23
|9.2
|8.9
|см.
|0.457
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|23606489708850
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|2.013
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|199.085
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 33 мм
Высота 71 мм
Вес 75 г
Ширина 71 мм
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