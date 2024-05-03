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ATN001100
ATLASDESIGN КОРОБКА для наружного монтажа, АКВАМАРИН
ATN001100
ATN001100

ATLASDESIGN КОРОБКА для наружного монтажа, АКВАМАРИН

Референс: ATN001100
Линейка AtlasDesign

Коробка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете аквамарин наружного монтажа. Позволяет установить любую функцию скрытого монтажа на стену (как изделие открытого монтажа). Благодаря специальным соединителям, входящим в комплект изделия, несколько коробок можно соединить между собой. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.

Спецификация
Технические характеристики
EC000080 Корпус (адаптер) для накладного монтажа ЭУИ скрытой установки
Цвет изделия Аквамарин
Глубина устройства 35
Ширина устройства 84
С вводом для канала Нет
Основные характеристики
Совместимость серий продукта розетка
Тип упаковки Флоупак
Серия AtlasDesign
Количество в одном комплекте комплект из 10 шт.
Минимальная партия для продажи 1
Дополнительные характеристики
Цветовой оттенок аквамарин
Вес нетто 0.056 кг
Материал термопласт
Режим фиксации винты
Тип покрытия матовый
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648582044617.512.53.7 см. 0.056кг.
CAR
25шт.13606485820443239.28.9 см. 0.34кг.
BAG
320шт.2360648582044040.424.210.6 см. 1.543кг.
P12
41800шт.3360648582044712080110.4 см. 156.8кг.
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Тип документа
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Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
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Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
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