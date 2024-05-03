ATLASDESIGN КОРОБКА для наружного монтажа, АКВАМАРИН
ATLASDESIGN КОРОБКА для наружного монтажа, АКВАМАРИН
Референс: ATN001100
Коробка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете аквамарин наружного монтажа. Позволяет установить любую функцию скрытого монтажа на стену (как изделие открытого монтажа). Благодаря специальным соединителям, входящим в комплект изделия, несколько коробок можно соединить между собой. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.
Спецификация
Технические характеристики
EC000080 Корпус (адаптер) для накладного монтажа ЭУИ скрытой установки
Цвет изделия Аквамарин
Глубина устройства 35
Ширина устройства 84
С вводом для канала Нет
Основные характеристики
Совместимость серий продукта розетка
Тип упаковки Флоупак
Серия AtlasDesign
Количество в одном комплекте комплект из 10 шт.
Минимальная партия для продажи 1
Дополнительные характеристики
Цветовой оттенок аквамарин
Вес нетто 0.056 кг
Материал термопласт
Режим фиксации винты
Тип покрытия матовый
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485820446
|17.5
|12.5
|3.7
|см.
|0.056
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|13606485820443
|23
|9.2
|8.9
|см.
|0.34
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|23606485820440
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.543
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|33606485820447
|120
|80
|110.4
|см.
|156.8
|кг.
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