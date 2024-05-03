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ATN001101
ATLASDESIGN 1-постовая РАМКА, АКВАМАРИН
ATN001101
ATN001101

ATLASDESIGN 1-постовая РАМКА, АКВАМАРИН

Референс: ATN001101
Линейка AtlasDesign

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете аквамарин одинарная. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 1
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 1
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Основные характеристики
Область применения монтаж
Цветовой оттенок аквамарин
Серия продукта AtlasDesign
Тип продукта рамка
Режим фиксации 4 точки крепления
Дополнительные характеристики
Цветовой оттенок аквамарин
Вес нетто 0.017 кг
Поверхность декоративное покрытие
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): рамка
Тип покрытия матовый
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648581972316.510.51.3 см. 0.018кг.
CAR
210шт.13606485819720239.28.9 см. 0.239кг.
BAG
340шт.2360648581972740.424.210.6 см. 1.138кг.
P12
43600шт.3360648581972412080110.4 см. 120.368кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
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