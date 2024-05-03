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ATN001109
ATLASDESIGN ЗАГЛУШКА без суппорта для многопостовых рамок, АКВАМАРИН
ATN001109
ATN001109

ATLASDESIGN ЗАГЛУШКА без суппорта для многопостовых рамок, АКВАМАРИН

Референс: ATN001109
Линейка AtlasDesign

Заглушка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете аквамарин. Представляет собой пластиковую накладку в дизайне серии, которая закрывает отверстие в стене. Особенно актуальна на этапе косметического ремонта, чтобы скрыть лишние монтажные коробки. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.

Спецификация
Технические характеристики
EC000011 Управляющие элементы, накладки, заглушки для ЭУИ
Цвет изделия Аквамарин
Не содержит (без) галогенов Да
Защитное покрытие поверхности Необработанная
Степень защиты (IP) IP20
Основные характеристики
Сегмент рынка Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Серия AtlasDesign
Тип продукта колпачок
Цветовой оттенок аквамарин
Серия продукта AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): заглушка
Глубина встраивания 0 мм
Цветовой оттенок аквамарин
Тип покрытия матовый
Количество постов 1-постовая
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064858205691610.51.1 см. 0.01кг.
CAR
25шт.13606485820566189.56.5 см. 0.069кг.
BAG
340шт.2360648582056340.419.614 см. 0.734кг.
P12
43360шт.3360648582056012080113 см. 79.575кг.
Документы
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
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