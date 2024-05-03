ATLASDESIGN ЗАГЛУШКА без суппорта для многопостовых рамок, АКВАМАРИН
ATLASDESIGN ЗАГЛУШКА без суппорта для многопостовых рамок, АКВАМАРИН
Референс: ATN001109
Заглушка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете аквамарин. Представляет собой пластиковую накладку в дизайне серии, которая закрывает отверстие в стене. Особенно актуальна на этапе косметического ремонта, чтобы скрыть лишние монтажные коробки. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.
Спецификация
Технические характеристики
EC000011 Управляющие элементы, накладки, заглушки для ЭУИ
Цвет изделия Аквамарин
Не содержит (без) галогенов Да
Защитное покрытие поверхности Необработанная
Степень защиты (IP) IP20
Основные характеристики
Сегмент рынка Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Серия AtlasDesign
Тип продукта колпачок
Цветовой оттенок аквамарин
Серия продукта AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): заглушка
Глубина встраивания 0 мм
Цветовой оттенок аквамарин
Тип покрытия матовый
Количество постов 1-постовая
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485820569
|16
|10.5
|1.1
|см.
|0.01
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|13606485820566
|18
|9.5
|6.5
|см.
|0.069
|кг.
BAG
|3
|—
|40
|шт.
|23606485820563
|40.4
|19.6
|14
|см.
|0.734
|кг.
P12
|4
|—
|3360
|шт.
|33606485820560
|120
|80
|113
|см.
|79.575
|кг.
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