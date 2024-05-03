1-кл ВЫКЛЮЧ., сх.1, 10АХ, мех,АКВАМАРИН
1-кл ВЫКЛЮЧ., сх.1, 10АХ, мех,АКВАМАРИН
Референс: ATN001111
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете аквамарин выключателя 1-клавишного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 71
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Тип продукта выключатель
Область применения освещение
Тип упаковки Флоупак
Номинальный ток 10 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Серия продукта AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Емкость зажимного соединения 1...2.5 мм² для Жесткий кабель(и) 1...2.5 мм² для Гибкий кабель(и)
Форма отвертки Pozidriv No 1
Длина зачистки проводов 11 мм
Стандарты IEC 60669
Цветовой оттенок аквамарин
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485819945
|16
|10.5
|4.2
|см.
|0.068
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|13606485819942
|23
|9.2
|8.9
|см.
|0.399
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|23606485819949
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.778
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|33606485819946
|120
|80
|110.4
|см.
|177.935
|кг.
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