ВЫКЛ самовозврат, сх.1, 10АХ, мех, АКВАМ
ВЫКЛ самовозврат, сх.1, 10АХ, мех, АКВАМ
Референс: ATN001115
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете аквамарин выключателя 1-клавишного с самовозвратом подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.
Спецификация
Технические характеристики
EC000029 Кнопочный, самовозвратный, карточный выключатель
Цвет изделия Аквамарин
С подсветкой Нет
Ширина устройства 71
Номинальное напряжение 250
Основные характеристики
Серия продукта AtlasDesign
Комплектация изделия механизм
Область применения освещение
Тип упаковки Флоупак
Номинальный ток 10 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Дополнительные характеристики
Электрическая износостойкость 40000.0 циклы в соответствии с IEC 60669
Тип монтажа утопленный
Тип покрытия матовый
Длина зачистки проводов 11 мм
Стандарты IEC 60669
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485819907
|16
|10.5
|4.2
|см.
|0.064
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|13606485819904
|23
|9.2
|8.9
|см.
|0.379
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|23606485819901
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.699
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|33606485819908
|120
|80
|110.4
|см.
|170.879
|кг.
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