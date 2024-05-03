РОЗЕТКА дв.без з/к, шт. 16А, в сб, АКВАМ
РОЗЕТКА дв.без з/к, шт. 16А, в сб, АКВАМ
Референс: ATN001122
Розетка двойная Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign (в сборе, цвет белый) без заземления со шторками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Двойная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте. Изделие поставляется в комплекте с рамкой того же цвета.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Серия продукта AtlasDesign
Тип упаковки Флоупак
Номинальный ток 16 A в 220...250 В Переменный ток 50 Гц
Количество в одном комплекте комплект из 6 шт.
Комплектация изделия изделие в сборе
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Материал термопласт: все стороны
Электрическая износостойкость 5000 циклы
Температура окружающей среды при хранении 5-40 °C
Рабочая температура окружающей среды 5-35 °C
Условия эксплуатации
Сертификация EAC
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485820262
|20
|12.5
|4
|см.
|0.076
|кг.
CAR
|2
|—
|6
|шт.
|13606485820269
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.555
|кг.
BAG
|3
|—
|36
|шт.
|23606485820266
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|3.623
|кг.
P12
|4
|—
|1080
|шт.
|33606485820263
|120
|80
|101.4
|см.
|126.663
|кг.
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